Per lo spacciatore recidivo dei giardini Speyer scatta la procedura di espulsione

Nel pomeriggio del 2 marzo 2026, la Polizia di Stato di Ravenna ha arrestato un cittadino straniero accusato di aver ceduto hashish nei giardini Speyer. L’uomo, noto come spacciatore recidivo, è stato preso in custodia e ora si avvia la procedura di espulsione. La vicenda riguarda un episodio di droga avvenuto nel centro della città.

Due gli arrestati da parte della Polizia di Stato nell'ambito di un controllo mirato dell'area verde per contrastare lo spaccio di stupefacenti Nel pomeriggio del 2 marzo 2026, la Polizia di Stato di Ravenna ha proceduto all’arresto di uncittadino straniero per la cessione di sostanza stupefacente di tipo hashish. In particolare, in prosecuzione della più ampia attività di polizia volta a contrastare il traffico ed il consumo di sostanza stupefacente in zona stazione, giardini Speyer e Via Carducci, nel corso di un mirato servizio, personale della Squadra Mobile, sezione Antidroga, ha proceduto all’arresto di unventenne egiziano, regolare sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Spacciatore recidivo nasconde la cocaina nella culla della figlia neonata: scatta un nuovo arrestoI carabinieri della compagnia di Acireale hanno effettuato un nuovo servizio coordinato di controllo del territorio in un’area in cui, nei giorni... Zuffa tra due persone nei pressi dei Giardini Speyer, interviene la Polizia: foglio di via per un 24enneUno dei due è stato immediatamente bloccato dagli operatori intervenuti, mentre il secondo, chiaramente immortalato dalle telecamere, è stato già...