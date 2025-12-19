Spacciatore recidivo nasconde la cocaina nella culla della figlia neonata | scatta un nuovo arresto

Un nuovo arresto scuote il quartiere di Acireale: un spacciatore recidivo, nascondendo la cocaina nella culla della figlia neonata, è stato fermato dai carabinieri durante un servizio di controllo del territorio. L’intervento segue recenti episodi di vandalismo e segnala un’attenzione crescente delle forze dell’ordine nel presidiare la zona, alla ricerca di elementi che possano aiutare a contrastare il degrado e la criminalità locale.

I carabinieri della compagnia di Acireale hanno effettuato un nuovo servizio coordinato di controllo del territorio in un’area in cui, nei giorni scorsi, era apparso durante la notte un graffito inneggiante alla criminalità sul monumento simbolo del quartiere. In questo contesto è stato arrestato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

