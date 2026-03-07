La Casa Bianca usa una clip di Tropic Thunder e Ben Stiller replica | La guerra non è un film!

La Casa Bianca ha condiviso una clip tratta dal film Tropic Thunder, suscitando le critiche di Ben Stiller, regista e attore, che ha commentato pubblicamente affermando che la guerra non è un film. La scena, proveniente dalla commedia, è stata usata sui social per sostenere un messaggio legato ai conflitti in corso. Stiller ha espresso il suo dissenso riguardo all’uso delle immagini.

L'attore e regista ha pubblicamente criticato un video pubblicato sui social, per sostenere i conflitti in corso, in cui vengono usate delle immagini della commedia cult. Ben Stiller ha chiesto alla Casa Bianca di rimuovere una clip del film Tropic Thunder da un video condiviso sui social per promuovere le attività militari. L'attore non ha esitato a pubblicare un post ribadendo di non avere mai concesso l'uso dei contenuti tratti dalla commedia del 2008. Ben Stiller ha quindi replicato su Twitter scrivendo: "Ehi Casa Bianca, per favore rimuovete la clip di Tropic Thunder. Non vi abbiamo mai dato il permesso e non abbiamo alcun interesse a far parte della vostra propaganda. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

