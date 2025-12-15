Durante un normale controllo di routine, la polizia locale ha fermato un motociclista, che si è trovato a dover affrontare una sanzione amministrativa estremamente elevata. La multa, infatti, supera i 5.000 euro, evidenziando le conseguenze di eventuali irregolarità o infrazioni durante le operazioni di verifica.

© Monzatoday.it - Motociclista fermato per un controllo: scatta la maxi multa di oltre 5mila euro

La polizia locale lo ferma per un normale controllo e al termine scatta la maxi multa di oltre 5mila euro. È successo nel pomeriggio di lunedì 15 dicembre a Brugherio. La polizia locale, impegnata in un normale controllo, ha fermato un motociclista di 40 anni residente in città. Dai primi. Monzatoday.it

QUA C'E IL FERMO DELLA MOTO // Come NON guidare a Padova pt20

Il rider è stato fermato mentre faceva alcune consegne con una moto che ha attirato l’attenzione degli agenti. - facebook.com facebook