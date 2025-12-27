Scherma | seconda prova regionale a Castel San Pietro Brillano le spade dell’Ama Koala Mercanti e Rossi ottimi terzi
I futuri campioni della scherma si sono dati appuntamento sulle pedane di Castel San Pietro (Bologna) per la seconda prova regionale delle categorie Giovani e Cadetti, maschile e femminile, di spada. In palio la qualificazione alla gara nazionale di Legnano. Nella categoria Giovani il miglior risultato per l’ Ama Scherma Koala di Reggio Emilia è stato quello di Gabriele Rossi, che ha conquistato il terzo gradino del podio tra gli 83 iscritti al torneo maschile: tutte vittorie per lui nei sei assalti della fase a gironi, poi le cinque vittorie negli incontri ad eliminazione diretta fino alla semifinale, persa contro Falelli (Forlì- Cesena). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Brillano gli spadisti dell’Ama Koala
Leggi anche: Scherma, Marina Savona seconda alla prima prova nazionale Master
Scherma, i risultati della seconda prova regionale cadetti e giovani di spada; Scherma – 2ª Prova di Qualificazione Regionale Cadetti e Giovani di Spada; Club Scherma Associati: buoni risultati nella seconda prova regionale per le categorie cadetti-giovani di spada; 2^ Prova Regionale Giovani-Cadetti: nella spada nuovi qualificati CSTR.
Scherma: seconda prova regionale a Castel San Pietro. Brillano le spade dell’Ama Koala Mercanti e Rossi ottimi terzi - I futuri campioni della scherma si sono dati appuntamento sulle pedane di Castel San Pietro (Bologna) per la seconda ... msn.com
Club Scherma Associati: buoni risultati nella seconda prova regionale per le categorie cadetti-giovani di spada - Il Club Scherma Associati ha partecipato a quest’ultima gara del 2025 con una compagine di spadisti e spadiste composta da: Francesco Ascione, Alessandro Boero, Vittorio Girotti, Federico Rabasco, ... targatocn.it
Mantova Scherma – Vittoria Marcomini ottiene il pass per gli Italiani Cadetti di spada - Bottanuco (Bg) Fine settimana importante per Mantova Scherma, impegnata con alcuni suoi atleti nella seconda prova Regionale Cadetti e Giovani di spada ... vocedimantova.it
| Si è svolta a Pordenone la Seconda Prova di Qualificazione U20, una giornata intensa e combattuta per gli atleti del Club Scherma Lame Friulane, che tornano dalla pedana con qualche c - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.