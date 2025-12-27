Scherma | seconda prova regionale a Castel San Pietro Brillano le spade dell’Ama Koala Mercanti e Rossi ottimi terzi

I futuri campioni della scherma si sono dati appuntamento sulle pedane di Castel San Pietro (Bologna) per la seconda prova regionale delle categorie Giovani e Cadetti, maschile e femminile, di spada. In palio la qualificazione alla gara nazionale di Legnano. Nella categoria Giovani il miglior risultato per l’ Ama Scherma Koala di Reggio Emilia è stato quello di Gabriele Rossi, che ha conquistato il terzo gradino del podio tra gli 83 iscritti al torneo maschile: tutte vittorie per lui nei sei assalti della fase a gironi, poi le cinque vittorie negli incontri ad eliminazione diretta fino alla semifinale, persa contro Falelli (Forlì- Cesena). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

