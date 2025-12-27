Il Peperoncino si tinge di azzurro. La giovanissima Irene Secchiaroli è stata infatti convocata da Giovanni Lucchesi in vista del raduno in programma da oggi e fino al 30 dicembre a Roma, nel centro sportivo Giulio Onesti, della nazionale femminile di basket Under 16. Quattordici anni, un anno sotto età limite della categoria, Irene tra le più giovani del gruppo azzurro è attesa da tre giorni di intensi allenamenti con la nazionale. Entro le ore 15 di quest’oggi Irene sarà nella Capitale, dove le 18 azzurrine, già da questo tardo pomeriggio, svolgeranno una serie di allenamenti. Domani e lunedì la nazionale è attesa da un doppio turno e poi martedì mattina dall’ultima seduta prima del rompete le righe del raduno romano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket giovanile, la ragazza under 16 starà fino al 30 dicembre a Roma nel raduno con Lucchesi. Il Peperoncino sogna e vede azzurro. Secchiaroli convocata in Nazionale

Leggi anche: Basket serie A2: tra i convocati in azzurro dal ct Banchi per il raduno a Roma anche il giocatore biancoblù. Intanto il club punta su Morgillo. La Fortitudo sorride con Sarto in Nazionale

Leggi anche: Rugby, Giorgia Capocefalo convocata al raduno U18 Nazionale Femminile

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Tutto il BASKET GIOVANILE, il Mondovì va lontano ma pesca la prima vittoria in Dr3.

Basket giovanile, la ragazza under 16 starà fino al 30 dicembre a Roma nel raduno con Lucchesi. Il Peperoncino sogna e vede azzurro. Secchiaroli convocata in Nazionale - La giovanissima Irene Secchiaroli è stata infatti convocata da Giovanni Lucchesi in ... sport.quotidiano.net