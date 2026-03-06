Peccioli è sempre più attrattiva | arrivi turistici cresciuti del 96% rispetto al 2019

A Peccioli, il numero di visitatori è aumentato del 96% rispetto al 2019. La crescita dei flussi turistici nel borgo toscano dimostra un interesse in continua espansione, rendendo la località sempre più frequentata dai viaggiatori. Questa tendenza si riflette nell’aumento delle presenze e nella presenza di visitatori da diverse regioni italiane e straniere.

L'Osservatorio sul turismo realizzato dal Touring Club Italiano conferma la crescita della destinazione: nel 2024 registrate 50mila presenze Il turismo a Peccioli continua a crescere e a consolidarsi come uno dei fenomeni più interessanti nel panorama dei borghi italiani. E' quanto emerge dall''Osservatorio sul turismo di Peccioli', realizzato dal Touring Club Italiano e presentato il 4 febbraio scorso, che analizza l'evoluzione della destinazione a partire dalla crescente visibilità mediatica degli ultimi anni fino ai dati più recenti disponibili. Secondo le elaborazioni del Touring Club su dati ufficiali ISTAT, nel 2024 Peccioli ha registrato 49.