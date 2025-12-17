Beccato con droga e un coltello giapponese nello zaino giovane denunciato
Un giovane di 20 anni è stato denunciato a Cannara dopo essere stato trovato in possesso di droga e un coltello giapponese nascosti nello zaino. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno inoltre contestato il rifiuto del test antidroga e il porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.
Beccato in strada con droga e un coltello giapponese nascosti nello zaino. È successo a Cannara dove i carabinieri hanno denunciato un 20enne del posto per essersi rifiutato di sottoporsi al test antidroga e per il porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.Dalla ricostruzione dei militari. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
