Beccato con droga e un coltello giapponese nello zaino giovane denunciato

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 20 anni è stato denunciato a Cannara dopo essere stato trovato in possesso di droga e un coltello giapponese nascosti nello zaino. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno inoltre contestato il rifiuto del test antidroga e il porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Immagine generica

Beccato in strada con droga e un coltello giapponese nascosti nello zaino. È successo a Cannara dove i carabinieri hanno denunciato un 20enne del posto per essersi rifiutato di sottoporsi al test antidroga e per il porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.Dalla ricostruzione dei militari. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche: Mezzo chilo di droga nello zaino, giovane fermato

Leggi anche: Beccato con la droga nello zaino, arrestato a Tor San Lorenzo

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sono stato aggredito da MATTIA FARAONI riminiwellness aggressione mattiafaraoni reels

Video Sono stato aggredito da MATTIA FARAONI riminiwellness aggressione mattiafaraoni reels

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.