Beccato con droga e un coltello giapponese nello zaino giovane denunciato

Un giovane di 20 anni è stato denunciato a Cannara dopo essere stato trovato in possesso di droga e un coltello giapponese nascosti nello zaino. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno inoltre contestato il rifiuto del test antidroga e il porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

