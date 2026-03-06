Tadej Pogacar al debutto stagionale | Strade Bianche una delle mie corse preferite spero di essere pronto

Tadej Pogacar si appresta a disputare il suo primo appuntamento stagionale alle Strade Bianche, una corsa che considera tra le sue preferite. La ventesima edizione si svolge in Toscana, con il ciclista sloveno che mira a migliorare i risultati ottenuti nelle edizioni precedenti del 2022, 2024 e 2025. La gara si svolge domani e vede Pogacar come uno dei principali protagonisti.

La ventesima edizione delle Strade Bianche ha un solo favorito: Tadej Pogacar. Il fuoriclasse sloveno fa domani il suo esordio stagionale nella corsa toscana e punta direttamente al poker di vittorie dopo quelle nel 2022, 2024 e 2025. Il campione europeo e del mondo in carica non sembra avere rivali neanche quest’anno, nonostante un percorso meno duro ma sempre spettacolare con quattordici settori di sterrato. La fame del corridore dell’UAE Team Emirates XRG è insaziabile e l’ennesimo dominio sembra ormai dietro l’angolo. Nessuno, a meno di incredibili sorprese, riuscirà a tenere la ruota del nativo di Klanec nei momenti decisivi della corsa. Lo sloveno ha ormai già scritto la storia delle Strade Bianche e l’intitolazione a suo nome di un cippo nella salita del Colle Pinzuto dimostra l’incredibile rapporto con la corsa italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it

