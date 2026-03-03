Regione replica al Comune | Pronti al confronto ma richieste inammissibili

La Regione Liguria risponde alla lettera inviata venerdì dal sindaco di Genova e dall’assessore comunale, affermando di essere pronta al confronto ma di considerare alcune richieste inaccettabili. La replica arriva dopo la comunicazione ufficiale e si concentra sull’atteggiamento della Regione di fronte alle istanze provenienti dal Comune. La discussione tra le due istituzioni prosegue senza ulteriori dettagli pubblicati.

Regione Liguria replica alla lettera inviata venerdì pomeriggio agli uffici di piazza De Ferrari dal sindaco di Genova Silvia Salis e dall’assessore Massimo Ferrante.Il documento, firmato dal presidente Marco Bucci e dall’assessore alla Difesa del suolo e Protezione civile Giacomo Giampedrone. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: Cgil, Cisl e Uil al sindaco Trantino: "Pronti al confronto, ma servono scelte condivise e concrete"

La Cgil sul Programma operativo sanitario della Regione: "Pronti al confronto e a fare proposte"Arriva il commento del segretario regionale della Cgil Abruzzo Carmine Ranieri, in merito alla questione del Programma operativo sanitario 202628...

Tutti gli aggiornamenti su Regione replica

Temi più discussi: Palestra dei Ragni, Piazza risponde al Comune: Regione ha già fatto tanto; Viabilità a Cimpello, il progetto resta ancora sulla carta: Ritardi inaccettabili; Sul Neruda è scontro Comune-Regione, Avs attacca Marrone. I medici: Nessun nuovo contagio; Commemorazione Valerio Verbano, FdI contro Pd: Cacciata delegata della Regione.

Agrivoltaico, Rolfi replica al Pd: «Fronte comune vietarlo in parchi e colture di pregio, Regione osi o la Bassa sparirà»«Contro l’invasione dell’agrivoltaico, conseguenza del Green Deal, facciamo fronte comune per chiedere a Regione norme stringenti: che butti il cuore oltre l’ostacolo con un provvedimento netto, ... brescia.corriere.it

Palestra dei Ragni, Piazza replica a Cattaneo: Il tempo corre? La Regione ha già fatto la sua partePalestra di via Carlo Mauri, Piazza difende i fondi regionali e invita Lecco a coprire l’aumento dei costi con un impegno economico concreto ... lecconotizie.com

«Vogliamo unire tutta la Regione da nord a sud», dichiara il ministro. Il primo cittadino replica: «I lavori dovevano essere completati entro il 2026 ma sono in gravissimo ritardo» - facebook.com facebook