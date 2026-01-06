Raccolta differenziata arriva il calendario di Etra con tutte le info per differenziare al meglio

Etra presenta il nuovo calendario di raccolta differenziata 2026, realizzato in collaborazione con il Consiglio di Bacino Brenta. Questo strumento fornisce tutte le informazioni necessarie per differenziare correttamente i rifiuti, contribuendo a una gestione più sostenibile dei rifiuti nei Comuni serviti. Un supporto utile per i cittadini, per rispettare le norme e favorire un ambiente più pulito e ordinato.

L’arrivo del nuovo anno è ritmato da tanti diversi eventi: un appuntamento atteso è l’arrivo nelle case e nei Comuni del nuovo Calendario per la raccolta differenziata 2026 predisposto da ETRA e dal Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti per i propri utenti. Entro fine gennaio, dunque, si potrà. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche: Raccolta differenziata dei rifiuti e festività: ecco tutte le nuove modifiche al calendario

Leggi anche: Raccolta rifiuti a Capodanno, ecco come cambia il calendario a Reggio Calabria: tutte le info

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Raccolta differenziata, calendario 2026; Eco-calendario raccolta differenziata anno 2026 / Notizie / Novità / Homepage; Raccolta differenziata dei rifiuti, ecco l’ecocalendario 2026; DISPONIBILE IL CALENDARIO DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI PER L'ANNO 2026.

Kit differenziata in distribuzione - Ecoambiente sta distribuendo in tutto il territorio comunale i nuovi kit per la raccolta differenziata che comprendono anche l’eco- polesine24.it