Testa di Lepre concerto di Capodanno nella chiesa di San Pietro Apostolo

Fiumicino, 26 dicembre 2025 – Testa di Lepre si prepara ad aprire il 2026 all’insegna della musica lirica. Il 1° gennaio, alle ore 18, la Chiesa di San Pietro Apostolo ospiterà il tradizionale Concerto di Capodanno, un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Fiumicino, è organizzata dalla Pro Loco di Testa di Lepre e rappresenta un’occasione di incontro e condivisione per la comunità locale, nel segno della cultura e della musica. Il concerto si svolgerà all’interno della Chiesa di San Pietro Apostolo, cornice suggestiva per un evento che vuole accompagnare l’inizio del nuovo anno con un momento di raccoglimento e bellezza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

