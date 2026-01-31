Benessere a Ponte San Pietro corso di meditazione e relax antistress

A Ponte San Pietro parte un nuovo corso di meditazione e relax antistress. L’obiettivo è aiutare le persone a trovare l’equilibrio, gestire meglio lo stress quotidiano e riscoprire il valore del proprio tempo. Il percorso è promosso dall’Associazione Il Bosco Sacro e patrocinato dal Comune.

Ritrovare l’equilibrio, imparare a gestire lo stress quotidiano e riscoprire il valore del proprio tempo sono gli obiettivi del nuovo percorso di meditazione promosso dall’Associazione Il Bosco sacro, con il patrocinio del Comune di Ponte San Pietro. L’iniziativa, ospitata alla Biblioteca Comunale, offre ai cittadini uno spazio di distacco dalla frenesia attraverso tecniche di concentrazione e ascolto del respiro. “L ‘idea è quella di creare un’occasione accessibile a tutti per fermarsi e ascoltarsi, investendo sulla qualità della vita della comunità in un momento storico denso di stimoli e tensioni”, spiega il presidente dell’associazione Il Bosco sacro, Giuseppe Purcaro.🔗 Leggi su Bergamonews.it Approfondimenti su Ponte San Pietro meditazione A Ponte San Pietro incontri fra cultura, storia, arte e benessere Viaggi last minute: 5 mete in Toscana per un weekend di relax e benessere Scopri cinque destinazioni in Toscana ideali per un weekend di relax e benessere. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Ponte San Pietro meditazione Argomenti discussi: Ponte San Nicolò: oltre 103 mila euro per associazioni, scuola e sport; San Felice del Benaco, dal 30 gennaio ciclo di incontri formativi per genitori: educazione, benessere e tutela della famiglia; Spaccia cocaina, 44enne arrestata a Ponte San Giovanni; In Parlamento una proposta di legge per salvare la Sartiglia dalle prescrizioni del Decreto Abodi. Benessere, a Ponte San Pietro corso di meditazione e relax antistressGli incontri si terranno in due diversi appuntamenti settimanali per facilitare la partecipazione: il lunedì alle ore 21:00 e il giovedì alle ore 20:30, con una durata di sessanta minuti a sessione. bergamonews.it A Ponte San Pietro incontri fra cultura, storia, arte e benessereSotto l’egida di Ponte Informa, il Comune di Ponte San Pietro, in collaborazione con l’Associazione Il Bosco Sacro, presenta un nuovo ciclo di incontri dedicati a cultura, storia, arte e benessere. bergamonews.it Ponte dei Carmini parrocchia di San Zaccaria - facebook.com facebook #Salvini non vuole toccare i soldi del SUO ponte per aiutare i siciliani a mettere in sicurezza #Niscemi e il territorio devastato.Ricordo che è vicecapo del governo.Grande senso di responsabilità o opportunismo capriccioso x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.