Gli affari a Caracas Eni prenota Trump | Noi siamo pronti

Gli affari a Caracas potrebbero evolversi grazie all'intervento di Trump, che ha invitato le aziende statunitensi a investire 100 miliardi di dollari nel settore petrolifero venezuelano. Dopo anni di ostilità verso gli investimenti stranieri, il Venezuela si trova ora di fronte a una possibile svolta, con le sue vaste riserve di petrolio al centro di un rinnovato interesse internazionale.

Fino al blitz di Trump, il Venezuela era una terra ostile per gli investimenti stranieri. Ma ora che il tycoon, che ieri ha firmato un decreto per proteggere i proventi americani derivanti dalla vendita di petrolio venezuelano, ha chiesto ai colossi dell’oro nero Usa di puntare una fiche di 100 miliardi di dollari per rimettere in piedi la produzione nel Paese che ha le più consistenti riserve petrolifere del mondo, la situazione può cambiare. E, ovviamente, in pole position ci saranno le aziende che non hanno mai lasciato del tutto il Paese. A cominciare dall’Eni. L’ad, Claudio Descalzi, ha già fatto sapere a Trump di voler essere della partita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

