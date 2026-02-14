Diritti delle vittime a rischio | anche Avellino in piazza contro il DDL Bongiorno

A Avellino, centinaia di persone sono scese in piazza per protestare contro il disegno di legge Bongiorno, che considerano dannoso per i diritti delle vittime. La manifestazione è nata dopo le preoccupazioni sulla possibilità che il testo indebolisca le tutele per chi denuncia violenze sessuali. I partecipanti hanno acceso candele e esposto striscioni per chiedere un cambiamento nella legge.

Napoli, 15 febbraio – Il disegno di legge sulla violenza sessuale, noto come DDL Bongiorno, non deve essere approvato. È questo il messaggio lanciato da numerosi sindacati, associazioni e movimenti femministi, che hanno organizzato oggi un presidio a Napoli, in Piazza Plebiscito, alle ore 11:00, e iniziative simili in tutta Italia. L’obiettivo è opporsi a una proposta che, secondo i suoi detrattori, potrebbe mettere in discussione i diritti delle vittime di violenza sessuale. Il provvedimento, voluto dalla ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, punta a modificare la normativa esistente, ma ha suscitato reazioni critiche da parte di una parte significativa della società civile.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

A Monza si prepara un corteo domenica mattina.

Centinaia di persone si sono radunate in piazza per protestare contro il Ddl Bongiorno.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: CommemorAction: con le famiglie delle persone scomparse, per il diritto alla verità; Il reato di femminicidio e l’attività di contrasto alla violenza nei confronti delle donne; Giornata del Ricordo delle vittime delle Foibe; Giorno del ricordo delle vittime delle foibe.

Ue: norme più rigorose per garantire i diritti delle vittime. McGrath (Commissione): Dignità, rispetto e accesso alla giustiziaLe vittime di reato in tutta l’Unione europea riceveranno un sostegno e un accesso alle informazioni migliori e un accesso più agevole alla giustizia grazie all’accordo politico raggiunto ieri tra il ... agensir.it

Oggi 10 febbraio, , si commemorano le vittime delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. «Istituita nel 2004, questa giornata non è una celebrazione identitaria – afferma l'Assessore ai Diritti del Cittadino, facebook