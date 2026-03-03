Donne & Lavoro – Terza edizione per la Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne

Arezzo ha ospitato la terza edizione di “Donne & Lavoro” in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, che si è svolta il 3 marzo 2026. L’evento ha visto la partecipazione di diverse figure e ha coinvolto attività e iniziative dedicate al tema della presenza femminile nel mondo del lavoro. La giornata si è conclusa con incontri e discussioni pubbliche.

Arezzo, 3 marzo 2026 – " Donne & Lavoro" – Terza edizione per la Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne. In occasione della Giornata Internazionale per i Diritti delle Donne, il Comune di Sansepolcro, attraverso l'Assessorato alle Pari Opportunità e la Commissione Pari Opportunità, promuove la terza edizione di "Donne & Lavoro", iniziativa dedicata al riconoscimento del ruolo della donna nell'impresa. L'appuntamento è in programma sabato 7 marzo alle ore 10.00 presso la Sala del Consiglio di Palazzo delle Laudi. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di valorizzare il contributo femminile nel mondo del lavoro e dell'imprenditoria, mettendo al centro l'impegno, la professionalità e la capacità innovativa delle donne che operano nel territorio.