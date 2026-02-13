Olimpiadi dal pattinaggio di velocità al curling maschile | dove gli azzurri puntano alle medaglie Tutti gli italiani in gara per venerdì 13 febbraio

La squadra maschile di curling italiana, guidata dallo skip Joel Retornaz, affronta il team britannico venerdì 13 febbraio, in seguito a una preparazione intensa per questa sfida. A seguire, si svolgeranno le gare di skeleton e snowboard da Livigno, con gli atleti italiani che puntano a conquistare medaglie in una giornata ricca di emozioni.

La giornata si apre con la squadra maschile di curling capitanata dallo skip Joel Retornaz che affronterà il team britannico, poi sarà il turno dello skeleton e dello snowboard da Livigno. Queste alcune delle sfide di oggi venerdì 13 febbraio per le Olimpiadi di Milano-Cortina. Occhi puntati su Tommaso Giacomel, che scende in pista per una medaglia individuale nel biathlon. Da seguire anche Daniel Grassl e Matteo Rizzo nel pattinaggio di figura e infine Davide Ghiotto nei 10.000, dove ha già un record segnato e promette grandi cose. Ieri è arrivato il bronzo dello slittino, mentre Arianna Fontana ha vinto l’argento nella finale femminile di short track.🔗 Leggi su Open.online

Domani gli italiani scendono in pista in sette discipline diverse durante il settimo giorno delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

L’Italia punta in alto a Pechino con i suoi pattinatori di velocità.

