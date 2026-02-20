Olimpiadi italiani in gara oggi | il palinsesto di tutti gli Azzurri

Oggi, gli atleti italiani scendono in pista alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, portando avanti le loro sfide. La 17ª giornata di gare vede gli Azzurri impegnati in diverse discipline, tra sci alpino, biathlon e curling. La loro presenza si fa sentire, con alcuni favoriti che puntano alle medaglie. La tensione cresce mentre gli spettatori seguono con attenzione ogni mossa in questi momenti decisivi. La giornata promette emozioni e sorprese per il team italiano.

Olimpiadi italiani in gara oggi. 17^ giornata di gare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e azzurri pronti a vivere un altro venerdì da protagonisti. Il 20 febbraio si apre nel segno dello sci acrobatico a Livigno, dove l’Italia punta forte su Jole Galli, beniamina di casa nello ski cross femminile. Con lei anche Andrea Chesi nelle fasi di seeding e, a seguire, negli eventuali ottavi, quarti, semifinali e finali in programma tra le 10:00 e le 13:10. Le speranze di medaglia proseguono nel primo pomeriggio con la mass start maschile di biathlon: riflettori puntati su Tommaso Giacomel, affiancato da Lukas Hofer e Nicola Romanin.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

