Jonas Vingegaard cambia i piani | sarà al via della Parigi-Nizza

Jonas Vingegaard modifica i suoi piani: la causa è il cambio di strategia nella preparazione. Inizialmente, avrebbe aperto la stagione 2026 con l’UAE Tour, ma ora ha deciso di partecipare alla Parigi-Nizza. Questa scelta sorprende gli addetti ai lavori, che si aspettavano un approccio più tradizionale. La decisione potrebbe influenzare il suo programma di allenamenti e obiettivi stagionali. Vingegaard si presenta quindi alla corsa francese con nuovi obiettivi in mente.

Nuovo cambio di programma, se così si può chiamare. In ogni caso un'aggiunta nel calendario di Jonas Vingegaard: la stagione 2026 sarebbe dovuta iniziare con l'UAE Tour per il danese, che invece metterà sulla schiena il primo numero dell'anno alla Parigi-Nizza. È di oggi l'ufficialità della presenza del vincitore di due Tour de France alla Corsa del Sole. Ricordiamo che sarà un'annata tutt'altro che semplice per il fuoriclasse della Visma Lease a Bike che a maggio correrà per la prima volta il Giro d'Italia e poi andrà a spalleggiare con Tadej Pogacar alla Grande Boucle. Le sue parole: "Sono entusiasta di essere nuovamente al via della Parigi-Nizza.