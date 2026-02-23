Jonas Vingegaard conferma la partecipazione alla Parigi-Nizza

Jonas Vingegaard ha annunciato che gareggerà alla Parigi-Nizza, cambiando il suo programma di stagione. La decisione deriva da un nuovo approccio alla preparazione e dalla volontà di affrontare questa corsa importante. La sua presenza rappresenta una novità rispetto alle precedenti stagioni, quando aveva preferito concentrarsi su altri eventi. La corsa si terrà tra pochi giorni e il team sta preparando la strategia per questa sfida.

Nel calendario della stagione 2026 si registra un cambio di programma che riguarda direttamente il fuoriclasse della formazione Visma Lease a Bike. Jonas Vingegaard unirà le sue forze a Parigi-Nizza, aprendo l'anno in questa competizione invece che all'. L'impegno successivo lo vedrà alfiere della squadra nel Giro d'Italia a maggio, per poi affiancare Tadej Pogacar nella Grande Boucle. La presenza del vincitore di due Tour de France è ufficiale e la sua partecipazione alla Corsa del Sole è un punto fermo del programma stagionale. Vingegaard ha sottolineato l'importanza della Parigi-Nizza, una gara di grande rilievo con una storia lunga e significativa.