Pareggio in casa al Bottecchia per il Pordenone Fc | 1-1 con il Muggia

Il Pordenone Fc e il Muggia si sono affrontati al Bottecchia nella 27esima giornata di campionato di Eccellenza, terminando con un risultato di 1-1. La partita ha visto entrambe le squadre segnare un gol, senza che nessuna delle due riuscisse a prevalere sull’altra nel punteggio finale. La sfida si è conclusa con un pareggio che lascia invariata la classifica.

Finisce con un pareggio la sfida tra Pordenone Fc e Muggia valida per la 27esima giornata di campionato di Eccellenza. Accade tutto nel primo tempo. A sbloccare il match sono i triestini che con il tiro di Cofone sorprendono il portiere neroverde Meneghetti. Il vantaggio del Muggia dura poco.