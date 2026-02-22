Il Pordenone cala il poker al Bottecchia | 4-0 contro la Pro Fagagna

Il Pordenone ha vinto con un punteggio di 4-0 contro la Pro Fagagna, dopo aver dominato il match fin dall'inizio. La squadra ha segnato quattro reti grazie a una prestazione offensiva intensa e compatta. La vittoria rafforza la posizione in classifica e alimenta la speranza di avvicinarsi ai primi posti. I tifosi hanno applaudito il risultato, mentre i giocatori si preparano alla prossima sfida del campionato.