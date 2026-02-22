Il Pordenone cala il poker al Bottecchia | 4-0 contro la Pro Fagagna

Il Pordenone ha vinto con un punteggio di 4-0 contro la Pro Fagagna, dopo aver dominato il match fin dall'inizio. La squadra ha segnato quattro reti grazie a una prestazione offensiva intensa e compatta. La vittoria rafforza la posizione in classifica e alimenta la speranza di avvicinarsi ai primi posti. I tifosi hanno applaudito il risultato, mentre i giocatori si preparano alla prossima sfida del campionato.

Poker del Pordenone Fc al Bottecchia. I ramarri battono per 4-0 la Pro Fagagna e continua la sua rincorsa verso la vetta. Si tratta del sesto successo di fila per i ramarri che aprono le danze con la rete di Toso, che insacca all’angolino su assist magistrale di Criaco. Nella ripresa i neroverdi raddoppiano con bomber Zorzetto, che finalizza sugli sviluppi di una punizione di Criaco. Il tris è un bellissimo piazzato di Zamuner, che trova l’incrocio con il mancino. Chiude i giochi bomber Simone Toffoli, in gol di testa su angolo di Consorti. La classifica del campionato di Eccellenza resta al momento invariata. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

