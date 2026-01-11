Un Pordenone Fc sprecone non va oltre il pareggio nel derby

Nel derby di Pordenone, la squadra neroverde non riesce a superare il Fiume Veneto, chiudendo con un pareggio. La partita rappresenta un’occasione persa per consolidare la posizione in classifica e rafforzare l’entusiasmo tra i tifosi. Un risultato che richiede riflessione e miglioramenti, in vista delle prossime sfide.

Un pareggio che sa un po' di occasione sprecata, o forse di ultima spiaggia. Il Pordenone non va oltre il pari nel derby con il Fiume Veneto in una domenica dove i tre punti avrebbero dato molta grinta e prospettive alla squadra neroverde e ai suoi tifosi. Finisce 1-1, con due rigori sbagliati. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

