a milano cortina argento franzoni e bronzo paris prime medaglie italia in discesa

A Bormio, Franzoni conquista l’argento e Paris il bronzo nella discesa, regalando le prime medaglie all’Italia in questa disciplina ai Giochi di Milano-Cortina 2026. L’Italia apre così la sua avventura olimpica con due risultati importanti, portando entusiasmo tra gli appassionati di sci.

L'oro è andato allo svizzero Franjo Von Allmen BORMIO - L'Italia inizia le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 nel miglior modo possibile. Nella discesa maschile dello sci alpino maschile sono arrivate due medaglie: argento per Giovanni Franzoni all'esordio olimpico, a +0.20 da Franjo Von Allmen, nuovo campione olimpico col tempo di 1:51.61. Terzo posto e medaglia di bronzo per l'appuntato Scelto del Gruppo Sportivo Carabinieri Dominik Paris, che ha chiuso a +0.50 dalla prima posizione: per l'azzurro è la prima medaglia olimpica della sua carriera dopo cinque partecipazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

