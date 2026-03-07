Alle Paralimpiadi di Milano Cortina, un’atleta ucraina ha conquistato l’oro, mentre la Russia è rientrata nel medagliere. Per la prima volta dopo lo scoppio del conflitto, entrambe le nazioni sono presenti con i loro risultati ufficiali. La competizione è iniziata e le prime medaglie sono state assegnate, segnando un momento importante per il panorama sportivo.

Le Paralimpiadi sono iniziate e sul medagliere compaiono sia l’Ucraina sia la Russia per la prima volta dallo scoppio del conflitto. L’atleta ucraina Kononova ha vinto l’oro ed ha dedicato la sua medaglia al suo popolo, mentre l’atleta russa Voronchikhina ha vinto un bronzo ed ha mostrato la sua felicità nel poter gareggiare con la sua bandiera. Uno scenario che porta i Giochi Paralimpici Invernali sul piano politico Sono iniziate le Paralimpiadi e l’Ucraina per ora è prima sul medagliere con 3 medaglie d’oro, un argento e due bronzi. La sciatrice paralimpica ucraina Oleksabndra Kononova ha dedicato il suo oro nel biathlon sprint al suo Paese: “Gloria all’Ucraina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Paralimpiadi Milano Cortina: oro per l’atleta ucraina, mentre la Russia rientra nel medagliere

Paralimpiadi Milano Cortina, la Russia vince due bronzi e torna nel medagliere(Adnkronos) – La Russia torna a vincere una medaglia paralimpica dopo 12 anni, grazie a Varvara Voronchikhina.

Al via le Paralimpiadi di Milano-Cortina con Russia e Bielorussia, poi l’Ucraina: come ha reagito il pubblico alla cerimonia d’aperturaÈ all’Arena di Verona, dove si erano chiusi i Giochi di Milano Cortina, che prendono il via le XIV Paralimpiadi invernali.

Una raccolta di contenuti su Paralimpiadi Milano Cortina.

Temi più discussi: Paralimpiadi Invernali: tutte le medaglie dell'Italia | Elenco completo per edizioni e per sport; Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, il calendario: le gare da medaglia giorno per giorno | Dove vederle in tv e…; Il programma della giornata inaugurale. Rai: l'offerta per le Paralimpiadi; Paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026, chi sono gli atleti e atlete italiani in gara.

Paralimpiadi invernali, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 2Nel conteggio aggiornato a prima dell’inizio delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, il palmares italiano vantava un totale di 73 podi (per altrettante medaglie). Nella storia, gli azzurri avevano ... tg24.sky.it

Paralimpiadi Milano Cortina 2026, il medagliere aggiornato in tempo realeLa rassegna dedicata agli atleti con disabilità si svolgerà nelle stesse località dei Giochi Olimpici dal 6 al 15 marzo 2026. sportal.it

Inclusione, autonomia e sport alle Paralimpiadi Milano Cortina 2026 Il progetto Turismo sociale e inclusivo nel Veneto arriva a Cortina con un’esperienza concreta: 24 giovani coinvolti nel Villaggio Olimpico in attività di collaborazione e autonomia abitativ - facebook.com facebook

Paralimpiadi Milano Cortina 2026, apertura all’Arena di Verona: Mattarella dà il via tra assenze e tensioni politiche x.com