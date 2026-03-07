Paralimpiadi Milano Cortina la Russia vince due bronzi e torna nel medagliere

A Milano Cortina, durante le Paralimpiadi, la Russia ha conquistato due medaglie di bronzo, segnando il suo ritorno nel medagliere dopo 12 anni. Varvara Voronchikhina ha ottenuto una delle medaglie, portando la nazione di nuovo sul podio. L’evento si svolge con atleti provenienti da tutto il mondo e le premiazioni si sono svolte nelle varie discipline sportive.

(Adnkronos) – La Russia torna a vincere una medaglia paralimpica dopo 12 anni, grazie a Varvara Voronchikhina. Oggi, sabato 7 marzo, l'atleta nata nel 2002 in Siberia ha conquistato il bronzo nella discesa libera femminile categoria standing a Cortina. Un risultato che arriva in un contesto particolare, considerando la guerra in corso tra la Russia.