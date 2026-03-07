Nella prima giornata delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026, l’Italia ha conquistato due medaglie, segnando l’inizio delle competizioni che si svolgono dal 6 al 15 marzo. La cerimonia di apertura si è svolta all’Arena di Verona, mentre le gare di sci alpino, biathlon e snowboard si tengono in diverse location delle due città, con un programma di nove giorni e 79 titoli in sei sport.

Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si disputano dal 6 al 15 marzo: dopo la Cerimonia d’Apertura andata in scena all’Arena di Verona, sono previsti nove giorni di gare, con l’assegnazione di 79 titoli in sei sport differenti. I grandi protagonisti saranno biathlon, curling, sledge hockey, sci alpino, sci di fondo e snowboard: l’Italia punterà a essere grande protagonista di fronte al proprio pubblico e a togliersi delle belle soddisfazioni. Di seguito il medagliere delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 7 marzo in DIRETTA: già due medaglie! Perathoner fa sognare nello... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Medagliere Paralimpiadi Milano Cortina 2026: due podi per l’Italia nella prima giornata

Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026: Italia seconda dietro alla Norvegia, ma prima per numero di podi!Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d’Apertura si è...

Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026: Italia terza dietro Norvegia ed USA, ma prima per numero di podi!Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d’Apertura si è...

Italia da Record: sei medaglie in un giorno | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026

Aggiornamenti e notizie su Medagliere Paralimpiadi Milano.

Temi più discussi: Paralimpiadi Invernali: tutte le medaglie dell'Italia | Elenco completo per edizioni e per sport; Paralimpiadi Milano Cortina 2026, gli azzurri in gara e le speranze di medaglia; Paralimpiadi Milano-Cortina, oggi le prime gare: dallo sci al wheelchair curling, la guida alle sei…; Paralimpiadi invernali 2026, oggi a Milano arriva la fiamma: quando iniziano e cosa sapere.

Paralimpiadi invernali, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 2Nel conteggio aggiornato a prima dell’inizio delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, il palmares italiano vantava un totale di 73 podi (per altrettante medaglie). Nella storia, gli azzurri avevano ... tg24.sky.it

Paralimpiadi Milano Cortina 2026, il medagliere aggiornato in tempo realeLa rassegna dedicata agli atleti con disabilità si svolgerà nelle stesse località dei Giochi Olimpici dal 6 al 15 marzo 2026. sportal.it

Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: Chiara Mazzel apre il Medagliere dell'Italia conquistando, sulle nevi di Cortina d'Ampezzo, una splendida medaglia d'argento nella discesa libera della categoria vision impaired vinta dall'austriaca Veronika Aigner! - facebook.com facebook

Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: Chiara Mazzel apre il Medagliere dell'Italia conquistando, sulle nevi di Cortina d'Ampezzo, una splendida medaglia d'argento nella discesa libera della categoria vision impaired vinta dall'austriaca Veronika Aigner! x.com