paralimpiadi dalle polemiche alle medaglie si parte

Le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina sono ufficialmente iniziate, segnando l'apertura ufficiale delle competizioni dopo settimane di discussioni e controversie. Durante la cerimonia di apertura, sono stati eseguiti inni e mostrati simboli di nazioni coinvolte nel dibattito. La manifestazione coinvolge atleti provenienti da diversi Paesi, tra cui Russia e Bielorussia, malgrado le tensioni politiche in corso.

Si punta a 10 podi. De Silvestro, Bertagnolli, Mazzel (sci), Romele (fondo), Perathoner (snowboard) Signore e signori, si fa sul serio. Le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina prendono il via dopo giorni di tensioni e polemiche legate al difficile contesto geopolitico e alla presenza di russi e bielorussi con inni e bandiere proprie.Ora però la parola passa al cronometro e nel roster azzurro non mancano le carte da giocare. In testa alla lista ci sono gli alfieri Renè De Silvestro e Chiara Mazzel nello sci alpino. Il 29enne altoatesino è alla terza partecipazione ai Giochi e parte tra i grandi favoriti nelle discipline tecniche, forte degli eccellenti risultati ai Mondiali 2025 (oro in gigante e argento in slalom) e delle due medaglie conquistate a Pechino 2022 (argento in gigante e bronzo in slalom). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Mattarella all'apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026

Paralimpiadi 2026 al via, stasera (con polemiche) la cerimonia d’apertura: quanti atleti partecipano, dove vederla e tutto ciò che dovete sapereCerimonia d’apertura delle Paralimpiadi 2026: ecco quanti saranno gli atleti, come seguire l’evento e la polemica con la Russia ... tg.la7.it

Paralimpiadi Milano Cortina 2026 al via: la cerimonia di apertura a Verona. Ci saranno Mattarella e MeloniParalimpiadi Milano Cortina 2026 al via: la cerimonia di apertura a Verona. Ci saranno Sergio Mattarella e Giorgia Meloni ... mam-e.it

Hanno preso ufficialmente il via le Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Diversi Paesi hanno disertato la sfilata di apertura all'arena di Verona - facebook.com facebook

ARENA DI VERONA CERIMONIA APERTURA #MILANOCORTINA26 #PARALIMPIADI Backstage al Teatro Ristori con il Ministro per lo sport e i giovani @andreaabodi e il Ministro per le disabilità @Ale_Locatelli_ si apre il sipario sull’evento più important x.com