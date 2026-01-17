LIVE Short track Europei 2026 in DIRETTA | si parte dalle 13.35 prime medaglie in palio
Segui in tempo reale i Campionati Europei di Short Track 2026, con l’inizio delle gare alle 13.35. Rimani aggiornato sulle prime medaglie in palio e sulle principali performance. Clicca qui per aggiornare la diretta live e seguire gli sviluppi delle competizioni nel dettaglio. La sessione pomeridiana sta per iniziare, preparati a vivere le emozioni di questa importante manifestazione sportiva.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:30 Ci avviciniamo all’inizio della sessione pomeridiana. Si partirà subito forte con i 1500 metri maschili. 13:26 Poco più tardi Pietro Sighel, Arianna Fontana, Thomas Nadalini e Chiara Betti hanno portato la squadra azzurra in finale nella staffetta mista. 13:23 In mattinata si sono disputati i vari ripescaggi. Luca Spechenhauser ha dominato la sua batteria dei 500 metri ed è stato promosso ai quarti di finale. 13:19 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della seconda giornata degli Europei di short track. Poco più di 15 minuti all’inizio della sessione pomeridiana. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: azzurri nella tana degli olandesi, Arianna Fontana cerca risposte
