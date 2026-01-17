Segui in tempo reale i Campionati Europei di Short Track 2026, con l’inizio delle gare alle 13.35. Rimani aggiornato sulle prime medaglie in palio e sulle principali performance. Clicca qui per aggiornare la diretta live e seguire gli sviluppi delle competizioni nel dettaglio. La sessione pomeridiana sta per iniziare, preparati a vivere le emozioni di questa importante manifestazione sportiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:30 Ci avviciniamo all’inizio della sessione pomeridiana. Si partirà subito forte con i 1500 metri maschili. 13:26 Poco più tardi Pietro Sighel, Arianna Fontana, Thomas Nadalini e Chiara Betti hanno portato la squadra azzurra in finale nella staffetta mista. 13:23 In mattinata si sono disputati i vari ripescaggi. Luca Spechenhauser ha dominato la sua batteria dei 500 metri ed è stato promosso ai quarti di finale. 13:19 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della seconda giornata degli Europei di short track. Poco più di 15 minuti all’inizio della sessione pomeridiana. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: si parte dalle 13.35, prime medaglie in palio

Leggi anche: LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: azzurri nella tana degli olandesi, Arianna Fontana cerca risposte

Leggi anche: LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: azzurri nella tana degli olandesi, test pre-olimpico per Arianna Fontana

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Calendario Europei short track 2026: programma, orari, tv, streaming; Europei di Short track 2026: i convocati dell'Italia, il programma delle gare e dove vedere in diretta tv; Europei di Short Track, l’Italia a Tilburg per le medaglie: dal 16 gennaio in gara; LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: azzurri nella tana degli olandesi, test pre-olimpico per Arianna Fontana.

LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: azzurri nella tana degli olandesi, Arianna Fontana cerca risposte - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata degli Europei di short track 2026. oasport.it