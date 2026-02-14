Short track l’Italia punta ad altre medaglie alle Olimpiadi per spegnere le troppe polemiche

L’Italia cerca nuove medaglie nello short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo le recenti polemiche che hanno coinvolto gli atleti. La squadra italiana punta a migliorare i risultati e a mettere fine alle discussioni che si sono accese nelle ultime settimane, sperando di conquistare podi importanti già nelle prossime gare. Oggi tornano sotto i riflettori le competizioni di questa disciplina, che continua a generare attenzione e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Oggi si accendono nuovamente i riflettori sullo short track alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sull’anello di ghiaccio del Forum di Assago va in scena la terza giornata di gare, un passaggio chiave del programma a Cinque Cerchi, tra ambizioni di medaglia e tensioni che hanno animato le ultime ore in casa Italia. Dalle 20.15 il ghiaccio tornerà protagonista con un menù ricco: al maschile spazio ai 1500 metri (quarti di finale, semifinali e finale), mentre le donne saranno impegnate nei 1000 metri e nelle semifinali della staffetta. Una serata intensa, che arriva in un momento delicato per il gruppo azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Short track, l’Italia punta ad altre medaglie alle Olimpiadi per spegnere le troppe polemiche Short track, Olimpiadi 2026: le speranze di medaglia dell’Italia. Da Sighel alle staffette, è lecito sognare L’Italia guarda alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con speranze di medaglie nel short track. Europei di Short Track, l’Italia a Tilburg per le medaglie: dal 16 gennaio in gara Dal 16 gennaio a Tilburg, nei Paesi Bassi, si svolgono i Campionati europei di short track 2026. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Italia oro nella staffetta mista di short track, Arianna Fontana da record a Milano Cortina 2026; Short Track, Milano Cortina 2026: la staffetta mista azzurra domina e si prende l’oro!; L’Italia ha vinto la medaglia d’oro nella staffetta mista di short track; Arianna Fontana è nella storia: l'Italia vince la medaglia d'oro nello short track staffetta mista. Live | Olimpiadi Milano-Cortina, l’Italia punta su biathlon e short track: il programmaTeam Italia partecipante alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026Team Italia che parteciperà alle Olimpiadi di ... msn.com Short track, la batteria dell’Italia nella semifinale della staffetta femminile: c’è l’OlandaSi tirerà il fiato quest’oggi al Forum di Assago, casa dello short track nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Nell’impianto meneghino le ... oasport.it OLIMPIADI 2026 PROGRAMMA DEL DAY 8 Un sabato da batticuore! 6 medaglie d'oro in palio, dal Gigante maschile alla finale dello Short Track. L'Italia sfida il mondo: sei pronto a tifare Eurosport facebook #AscoltiTv: Vince Don Matteo, lo short track batte Striscia. Cucciari supera Del Debbio e Formigli x.com