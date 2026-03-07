Le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina sono ufficialmente iniziate, con il passaggio della Torcia attraverso diverse città italiane. Tra i tedofori figura anche un atleta cesenate. La cerimonia di apertura ha visto la presenza di numerosi partecipanti e spettatori, mentre la Torcia ha attraversato diverse località prima di arrivare alla cerimonia di inaugurazione.

Ieri sono iniziate le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina, precedute come di consueto dal passaggio della Torcia in varie città d’Italia. Nello specifico, a Bologna, il cesenate Ivan Lungarini, agente Allianz e titolare insieme a Oreste e Daniele Lungarini dell’agenzia Allianz Lungarini, ha partecipato come tedoforo alla staffetta. "Quando ho scoperto di essere stato scelto – racconta – ho provato un’emozione enorme e un grande senso di onore. Sono da sempre un grande appassionato dei Giochi Olimpici e in particolare delle Paralimpiadi, che rappresentano forse più di ogni altra manifestazione i valori autentici dello sport: determinazione, coraggio e capacità di superare ogni limite". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Paralimpiadi. Anche il cesenate Lungarini tra i tedofori

L'imprenditore cesenate tedoforo alle Paralimpiadi: "Emozione e orgoglio, momenti che restano impressi per sempre"Per Ivan Lungarini si è trattato di un momento profondamente significativo, sia dal punto di vista personale che professionale Un momento di grande...

Agrigento accoglie la Fiamma Olimpica, tra i tedofori anche una finanzieraDomani, in occasione del passaggio della Fiamma Olimpica per Agrigento, anche la guardia di finanza sarà rappresentata tra i tedofori che...

Contenuti utili per approfondire Paralimpiadi Anche il cesenate....

Temi più discussi: Paralimpiadi. Anche il cesenate Lungarini tra i tedofori; L'imprenditore cesenate tedoforo alle Paralimpiadi: Emozione e orgoglio, momenti che restano impressi per sempre; Lega B: Modena-Cesena free su DAZN.

Paralimpiadi, mezzo miliardo per l’accessibilità di luoghi e trasporti: oltre il 90% in LombardiaPiù di 400mila gli spettatori previsti per dieci giorni di gare in sei discipline. Secondo le stime, sarà il Veneto ad avere il ritorno maggiore con il turismo ... repubblica.it

Paralimpiadi di Verona. Presidente Zaia: Arena accessibile, un’eredità concreta dei Giochi.L’apertura delle Paralimpiadi a Verona è un momento che parla al mondo dal cuore del Veneto. Venerdì lanceremo un messaggio chiaro di inclusione: la determinazione con cui abbiamo voluto e ... ansa.it

La cerimonia di apertura delle Paralimpiadi, il magone della guerra e il peso politico delle assenze x.com

Segui il live dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026: https://www.ilsole24ore.com/art/paralimpiadi-attesa-verona-la-cerimonia-d-apertura-AIW3NuoB #Paralimpiadi #MilanoCortina2026 #IlSole24Ore - facebook.com facebook