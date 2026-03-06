L' imprenditore cesenate tedoforo alle Paralimpiadi | Emozione e orgoglio momenti che restano impressi per sempre

Un imprenditore cesenate ha preso parte come tedoforo alla staffetta della fiamma olimpica a Bologna, martedì 3 marzo. Si tratta di un agente Allianz e titolare di un’agenzia con i suoi familiari. Durante l’evento, ha espresso emozione e orgoglio, sottolineando l’importanza del momento. La partecipazione ha coinvolto anche altri membri della famiglia Lungarini, tutti presenti per condividere questa esperienza.

Per Ivan Lungarini si è trattato di un momento profondamente significativo, sia dal punto di vista personale che professionale Un momento di grande emozione e orgoglio per Allianz Lungarini. Martedì 3 marzo, a Bologna, l'imprenditore cesenate Ivan Lungarini, agente Allianz e titolare insieme a Oreste e Daniele Lungarini dell’agenzia Allianz Lungarini, ha partecipato come tedoforo alla staffetta della fiamma olimpica in occasione delle Paralimpiadi, prendendo parte a uno degli eventi simbolo dello spirito olimpico. Per Ivan Lungarini si è trattato di un momento profondamente significativo, sia dal punto di vista personale che professionale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it "Un’altra bella avventura. Che emozione fare il tedoforo"Dopo il ruolo di tedoforo nella tappa anconetana della fiamma olimpica, mercoledì prossimo l’anconetano paralimpico Luigi Casadei sarà ricevuto dal... Roberto Bolle racconta l’emozione di essere tedoforo: «La Torcia è tutto quello che c’è nei valori sportivi» (video)Venerdì 6 febbraio segna l’atto conclusivo del viaggio della Fiamma Olimpica: la cerimonia d’apertura allo stadio San Siro darà ufficialmente il via...