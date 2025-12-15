Agrigento accoglie la Fiamma Olimpica tra i tedofori anche una finanziera
Domani, in occasione del passaggio della Fiamma Olimpica per Agrigento, anche la guardia di finanza sarà rappresentata tra i tedofori che accompagneranno la fiaccola partita da Roma il 6 dicembre nel suo viaggio verso i Giochi di Milano Cortina 2026.Tra gli atleti scelti per la tappa nella Valle. Agrigentonotizie.it
Agrigento, una fiamma gialla tra i tedofori della fiamma olimpica - Ci sarà anche il Maresciallo Ordinario Flaminia Di Gregorio, ispettore della Guardia di Finanza in forza al Nucleo di Polizia Economico- grandangoloagrigento.it
Arriva la Fiamma Olimpica Milano Cortina ad Agrigento: ecco come cambia il traffico - Ordinanza sulla circolazione stradale in occasione del “Viaggio della Fiamma Olimpica & Paralimpica Milano Cortina 2026” prevista nella giornata del 16 Dicembre 2025 ... grandangoloagrigento.it
Agrigento accoglie la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 martedì 16 dicembre - facebook.com facebook