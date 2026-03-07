Paragon ecco la perizia dei consulenti dei pm sui telefoni di Cancellato&Co

I consulenti dei pubblici ministeri hanno analizzato i telefoni di Cancellato e altri coinvolti, arrivando a una conclusione chiara. Secondo la perizia, l’attivista Luca Casarini ha subito una compromissione del software spia Graphite, sviluppato da una società israeliana. La verifica ha evidenziato, con ragionevole certezza, l’uso di malware che ha compromesso i dispositivi coinvolti.

Vincenzo Bisbiglia e Valeria Pacelli Per l’attivista Luca Casarini “si è rilevata evidenza, con ragionevole certezza, di una compromissione tramite malware” del software spia Graphite prodotto dalla società israeliana Paragon. Per l’armatore della nave Mediterranea, Giuseppe Caccia, sono stati rilevati “forti indizi di compromissione”. Per il direttore di Fanpage Francesco Cancellato esiste una “possibile compromissione del dispositivo”, “non è però allo stato possibile affermare” se le tracce informatiche rilevate siano dovute “alla procedura di estrazione della copia forense oppure all’attività di un eventuale malware”. Per tutti e tre però vi è uno “schema comune a tutti i target” caratterizzato “dalla cancellazione di un numero simile ed insolitamente alto di messaggi nella notte fra il 1312 e il 1412” del 2024. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Caso Paragon, depositata la consulenza sui telefoni: “Non fu l’Aisi a spiare il giornalista Cancellato”Dietro questo articolo c'è il lavoro di una redazione: a te oggi non costa niente - Vuoi leggerne altri? Tracce di attività riconducibili a un...

Paragon, consulenza sui telefoni: “Non fu l’Aisi a spiare il giornalista Cancellato”. Ma l’attacco avvenne lo stesso giorno di Caccia e Casini intercettati dai serviziTracce di attività riconducibili a un malware sono state individuate su tre telefoni cellulari Android appartenenti agli attivisti di Mediterranea...

Una selezione di notizie su Paragon ecco la perizia dei consulenti....

Argomenti discussi: Spionaggio, depositata la perizia sul caso Paragon.

Ma allora cosa dice la perizia delle procure sul caso Paragon?I procuratori di Roma e Napoli hanno depositato le loro analisi sui telefoni delle persone coinvolte nel caso Paragon ... fanpage.it

Paragon, la strana coincidenza: il direttore di Fanpage spiato nelle stesse date degli attivistiDepositata la perizia delle procure di Roma e Napoli. Il software nel telefono di Cancellato proprio nel giorno in cui i Servizi italiani lo avevano ... repubblica.it