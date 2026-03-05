Caso Paragon depositata la consulenza sui telefoni | Non fu l’Aisi a spiare il giornalista Cancellato

È stata depositata la consulenza sui telefoni coinvolti nel caso Paragon, chiarendo che l’Aisi non avrebbe spiato il giornalista Cancellato. La verifica ha rilevato tracce di un malware su tre dispositivi Android di attivisti di Mediterranea, Giuseppe Caccia e Luca Casarini, e del giornalista Francesco Cancellato. La relazione conferma che non ci sono prove di attività di spionaggio da parte delle autorità.

Tracce di attività riconducibili a un malware sono state individuate su tre telefoni cellulari Android appartenenti agli attivisti di Mediterranea Giuseppe Caccia e Luca Casarini e al giornalista Francesco Cancellato. È quanto emerge dalla consulenza tecnica depositata nell'ambito dell'indagine sul caso Paragon, secondo una nota congiunta delle procure di Roma e Napoli, coordinate dalla Procura nazionale Antimafia e Antiterrorismo. L'inchiesta, condotta dai procuratori aggiunti Sergio Colaiocco e Vincenzo Piscitelli, procede al momento contro ignoti per i reati di accesso abusivo a sistema informatico e intercettazione illecita di comunicazioni.