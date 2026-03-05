Paragon consulenza sui telefoni | Non fu l’Aisi a spiare il giornalista Cancellato Ma l’attacco avvenne lo stesso giorno di Caccia e Casini intercettati dai servizi

Paragon, società specializzata in consulenza sui telefoni, ha dichiarato che l’Aisi non ha spiarato il giornalista Cancellato. Tuttavia, lo stesso giorno, sono state intercettate attività sospette su tre telefoni Android di attivisti di Mediterranea e sul telefono di Francesco Cancellato, un giornalista. Sono state individuate tracce di un malware su tutti e tre i dispositivi.

Tracce di attività riconducibili a un malware sono state individuate su tre telefoni cellulari Android appartenenti agli attivisti di Mediterranea Giuseppe Caccia e Luca Casarini e al giornalista Francesco Cancellato. È quanto emerge dalla consulenza tecnica depositata nell'ambito dell'indagine sul caso Paragon, secondo una nota congiunta delle procure di Roma e Napoli, coordinate dalla Procura nazionale Antimafia e Antiterrorismo. L'inchiesta, condotta dai procuratori aggiunti Sergio Colaiocco e Vincenzo Piscitelli, procede al momento contro ignoti per i reati di accesso abusivo a sistema informatico e intercettazione illecita di comunicazioni.