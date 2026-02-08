Il Vaticano ha smentito ufficialmente un viaggio del Papa negli Stati Uniti. Leone XIV ha ribadito che le strategie militari e le potenze economiche non portano a un futuro migliore, invitando invece alla preghiera per la pace. La notizia ha sorpreso molti, considerando le voci circolate nelle ultime settimane.

“Continuiamo a pregare per la pace. Le strategie di potenze economiche e militari – ce lo insegna la storia – non danno futuro all’umanità. Il futuro sta nel rispetto e nella fratellanza tra i popoli”. Continua a parlare di cessazione di conflitti e ribadire la sua contrarietà alla corsa alle armi Papa Leone XIV, che il Vaticano ha specificato, in riferimento a notizie di stampa, non andrà negli Usa nel 2026. Dal balcone di piazza San Pietro ha poi ricordato nell’Angelus anche alle popolazioni colpite dalle alluvioni in tutto il Mediterraneo. “La mia preghiera per le popolazioni del Portogallo, del Marocco, della Spagna, in particolare di Grazalema in Andalusia e dell’Italia meridionale, specialmente di Niscemi in Sicilia, colpite da inondazioni e frane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Leone XIV: “Le strategie militari non danno futuro all’umanità”. Vaticano smentisce viaggio del Papa negli Usa

Papa Leone XIV riflette sulla condizione dell’umanità, evidenziando il desiderio di bene e pace che accomuna le persone.

