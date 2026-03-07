Papa Leone la decisione a sorpresa | è la prima volta in 40 anni per un Pontefice

Domani, il Papa visiterà la parrocchia di Santa Maria della Presentazione, nel quartiere Torrevecchia, nella periferia ovest di Roma. È la prima volta in 40 anni che un Pontefice effettua una visita di questo tipo in quella zona. La visita è annunciata ufficialmente e si svolgerà nel corso della giornata, attirando l’attenzione della comunità locale e dei fedeli.

Il Papa sarà domani in visita nella parrocchia di Santa Maria della Presentazione, nel quartiere Torrevecchia, nella periferia ovest di Roma. L’appuntamento segna la prima visita di un Pontefice dopo oltre quarant’anni: l’ultimo ingresso di un Papa nella comunità risale infatti al 1982, quando arrivò Giovanni Paolo II.La chiesa è conosciuta anche per un episodio di cronaca recente: nel 2023 ha ospitato i funerali di Michelle Causo, la ragazza di 17 anni uccisa a coltellate e ritrovata senza vita dopo che il corpo era stato abbandonato in un carrello della spesa. Secondo quanto previsto dal programma, il Pontefice arriverà in parrocchia alle 16. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Temi più discussi: Viaggi apostolici, il Papa a Monaco il 28 marzo, ad aprile in Africa e a giugno in Spagna; Papa Leone XIV nomina quattro vescovi ausiliari. Tutti parroci di Roma; Leone XIV invita i leader mondiali a rinunciare alle armi e a scegliere la diplomazia; La profonda preoccupazione del Papa: Fermare la violenza, la diplomazia ritrovi il suo ruolo.

