Scelta senza precedenti Papa Leone ora vive così | la decisione del pontefice

In Vaticano si preparano al ritorno di Papa Leone XIV nel Palazzo apostolico. Dopo mesi di lavori, il pontefice non occuperà più l’appartamento tradizionale, ma sceglierà una sistemazione diversa, più in alto nell’edificio. È una decisione senza precedenti che sta attirando l’attenzione di tutti.

In Vaticano sono in corso i preparativi per il rientro di Papa Leone XIV nel Palazzo apostolico. Dopo mesi di lavori e interventi interni, emerge una scelta precisa: il Pontefice non alloggerà nel tradizionale Appartamento pontificio, ma in una soluzione diversa, collocata nella parte alta dell’edificio. La nuova sistemazione, descritta come più riservata e funzionale, è stata predisposta attraverso ristrutturazioni che hanno interessato impianti e ambienti. La decisione si inserisce nel percorso di definizione dell’organizzazione logistica del pontificato. Leone XIV e la residenza nel Palazzo apostolico: dove vivrà. 🔗 Leggi su Tvzap.it

