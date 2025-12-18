Papa Leone XIV a sorpresa in Senato ecco la dedica lasciata dal Pontefice

In un gesto inatteso, Papa Leone XIV ha fatto visita privata al Palazzo della Minerva, sede del Senato, per ammirare la mostra della Bibbia miniata di Borso d’Este. La presenza del Pontefice ha suscitato grande emozione tra i presenti, lasciando una dedica speciale che testimonia l’importanza di questo straordinario patrimonio culturale e spirituale.

© Iltempo.it - Papa Leone XIV a sorpresa in Senato, ecco la dedica lasciata dal Pontefice (Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2025 Papa Leone XIV è arrivato a sorpresa a Palazzo della Minerva uno degli edifici del Senato della Repubblica per visitare, in forma privata, la mostra della Bibbia miniata di Borso d'Este. Ecco la dedica lasciata del registro dei visitatori dal pontefice. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.

Papa Leone XIV a sorpresa in Senato, ecco la dedica lasciata dal Pontefice

