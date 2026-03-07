Pandev | Il segreto dell’Inter di Mourinho? Direi la carbonara a pranzo prima delle partite

Goran Pandev, ex calciatore di Napoli, Lazio e Inter, ha parlato della sua esperienza nei club italiani durante un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Ha condiviso un aneddoto sulla squadra dell’Inter guidata da Mourinho, affermando che il segreto della sua squadra era la carbonara consumata a pranzo prima delle partite. L’ex calciatore ha quindi raccontato alcuni dettagli della routine della squadra nerazzurra.

Alla Gazzetta: "Lotito fece mobbing puro contro di me, i tifosi della Lazio urlavano "zingaro". Gasperini disse che non c'era posto per me all'Inter e andai a Napoli dove mi divertii un sacco". L'ex calciatore di Napoli, Lazio e Inter Goran Pandev ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha raccontato la sua esperienza nei club italiani. "A 11 anni, per caso. I miei volevano che studiassi. A 16 giocai un torneo di Viareggio da fenomeno con il Belasica, segnai gol a raffica. Mi volevano in tanti". Pandev: "Lotito mi mobbizzava, ma tornando indietro non lo insulterei. Il segreto del triplete? La carbonara" Sulla torre più alta del forte di Strumica sventola fiera una bandiera con le iniziali dell'eroe del posto: "GP19". L'ex attaccante: Il miglior Pandev si è visto alla Lazio con Delio Rossi, mi massacrava e non dicevo una parola. Per i biancocelesti ho dato tutto. All'Inter l'importante era non sgarrare in allename