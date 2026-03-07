Pandev a cuore aperto | Alla Lazio fu mobbing puro con l’Inter eravamo invincibili

Goran Pandev ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha raccontato le sue esperienze con la Lazio e l’Inter. Ha detto che alla Lazio ha subito mobbing e che con l’Inter si sentiva invincibile. Le sue dichiarazioni offrono uno sguardo diretto sulla sua carriera e sulle differenze tra i due club.

Inter News 24 Pandev, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato così delle sue esperienze alla Lazio e all’Inter: ecco le sue parole. In un’intensa intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Goran Pandev ha ripercorso le tappe fondamentali della sua carriera, partendo dalla dolorosa rottura con la Lazio. L’attaccante macedone non ha usato giri di parole per descrivere il trattamento ricevuto dalla presidenza: «Ogni giorno veniva qualcuno a parlarmi del contratto. Non lo faceva solo con me, ma anche con altri. Insomma, mobbing puro». Pandev ha ricordato con amarezza i sei mesi trascorsi fuori rosa, definiti un vero e proprio incubo vissuto mentre la moglie era in attesa del loro figlio, nonostante i sacrifici fatti per la maglia giocando spesso infortunato. 🔗 Leggi su Internews24.com

