Nainggolan a cuore aperto | Monchi fu falso con me Io oggi varrei 150 milioni

Nainggolan si lascia andare e accusa Monchi di essere stato falso con lui. Il centrocampista belga dice di valere oggi 150 milioni e non ha paura di parlare chiaro, anche a distanza di anni dalla sua esperienza a Roma. Per lui, la sincerità conta più di tutto.

Radja Nainggolan non ha mai amato i filtri, e anche a distanza di anni dalla sua partenza dalla Capitale, il centrocampista belga conferma di preferire la verità, anche quella più scomoda, alle risposte di circostanza. Intervenuto ai microfoni di Radio Romanista, l’ex numero 4 giallorosso ha ripercorso le tappe fondamentali della sua carriera, lanciando stoccate pesanti alla gestione societaria dell’epoca e analizzando con estrema lucidità il crollo qualitativo del calcio italiano contemporaneo. Il cuore del discorso di Nainggolan tocca inevitabilmente il suo addio alla Roma, una ferita che sembra non essersi mai rimarginata del tutto.🔗 Leggi su Sololaroma.it Approfondimenti su Nainggolan Monchi Roma, Nainggolan: “Andare via la scelta peggiore, Monchi si è comportato da bugiardo” Radja Nainggolan riflette sulla sua esperienza alla Roma, criticando la decisione di andarsene e accusando Monchi di aver mentito. Nainggolan Inter, il retroscena sull’addio alla Roma: «Monchi mi ha venduto alle spalle» Radja Nainggolan rivela i retroscena del suo trasferimento dalla Roma all’Inter, svelando tensioni e dinamiche che hanno accompagnato il suo addio ai giallorossi. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Museo giallorosso nel cuore di Roma facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.