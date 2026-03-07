Pallamano Serie A | Siracusa guadagna punti su Fasano Cassano Magnago sempre leader

Nella diciannovesima giornata di Serie A Gold 202526 di pallamano, il Teamnetwork Albatro Siracusa ha conquistato ulteriori punti, rafforzando la sua posizione in classifica. La squadra ha ottenuto un risultato positivo che le permette di guadagnare terreno rispetto a Fasano, mentre Cassano Magnago si conferma in testa alla classifica.

Teamnetwork Albatro Siracusa si conferma all’attacco e dopo l’acuto nella Coppa Italia a Riccione ottiene altri importanti punti nella 19ma giornata di Serie A Gold 202526. La compagine siciliana resta saldamente al terzo posto alle spalle di Raimond Sassari, le due realtà pagano almeno sei punti di scarto da Cassano Magnago. Il team lombardo torna a dettare il passo nella classifica generale, la formazione di Matteo Bellotti ha regolato per 38-24 (p.t. 19-10) il Brixen rispettando il pronostico della vigilia. Decisamente più difficile la pratica in casa Raimond Sassari in Alto Adige contro l’Alperia Black Devils. I ‘Diavoli Neri’ hanno costretto la compagine sarda a lottare fino alla sirena finale, il risultato finale è stato di 33-32. 🔗 Leggi su Oasport.it

