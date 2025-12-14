Pallamano | Siracusa sbanca Bolzano Fasano supera Trieste in Serie A Gold Ok Cassano Magnago

Nella 14ª giornata della Serie A Gold 2025-2026 di pallamano, Siracusa conquista una vittoria a Bolzano, mentre Fasano supera Trieste. Buoni risultati anche per Cassano Magnago. La giornata ha offerto partite emozionanti e importanti in classifica, consolidando le posizioni di alcune squadre e aprendo nuovi scenari per il prosieguo della stagione.

La 14esima giornata della stagione regolare della Serie A Gold 2025-2026 di pallamano è stata consegnata agli archivi. Fra gol, emozioni e ribaltoni, ecco come sono andate le cose nel massimo campionato italiano. In vetta tutto facile per il Cassano Magnago, i lombardi infatti si sono imposti 25-32 in casa del Macagi Cingoli confermando il loro pieno primato. Nei big match di giornata invece sono arrivare le affermazioni del Teamnetwork Albatro Siracusa e del Fasano: i siciliani hanno messo a segno un blitz convincente in casa del Bolzano (25-32), mentre i pugliesi l’hanno spuntata 29-28 sul Trieste nelle mura amiche. Oasport.it

Pallamano, la Teamnetwork Albatro vince e convince a Bolzano - La Teamnetwork Albatro vince e convince a Bolzano contro una delle pretendenti ai play off. siracusanews.it

Pallamano, l’Albatro riparte da Bolzano - Gli altoatesini sono al quarto posto a due punti di distanza. siracusanews.it