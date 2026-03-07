Palladino lancia una frecciata a Conte | C’è chi si lamenta…

Dopo la partita tra Atalanta e Udinese, che si è conclusa con un pareggio 2-2, Raffaele Palladino ha commentato pubblicamente, lanciando una frecciata a un collega. Palladino ha detto che “c’è chi si lamenta”, riferendosi apparentemente a commenti o atteggiamenti di altri protagonisti del calcio italiano. La partita ha rallentato la corsa della squadra di casa verso la zona Champions League.

Raffaele Palladino è uscito allo scoperto dopo la partita dell’ Atalanta di oggi, contro l’ Udinese. Il match è terminato 2-2 e ha rallentato la corsa Champions della Dea. Il tecnico, però, ha lanciato una frecciata anche ad Antonio Conte in merito alle troppe partite giocate. Le sue parole fanno discutere. Palladino non ci sta: le sue parole. Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio interno contro l’Udinese, Palladino ha spiegato come l’Atalanta voglia giocare tante partite: “Siamo in lotta per tre competizioni: anche se si gioca tanto, noi non ci lamentiamo. Alla squadra piace giocare” – ha affermato Palladino. Stoccata a Conte? Il tecnico azzurro spesso ha ribadito come le tante partite possano mettere in difficoltà la squadra, soprattutto per un tema legato agli infortuni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Palladino lancia una frecciata a Conte: “C’è chi si lamenta…” Lang lancia ancora una frecciata a Conte: “Al Galatasaray sono apprezzato dalla gente e dall’allenatore”Lang lancia ancora una frecciata a Conte dopo la roboante vittoria del Galatasaray sulla Juventus in Champions League: "Qui sento l'amore della... Conte si lamenta, chiama in causa calendario ed infortuni: arriva una critica pesante all’ex InterVicario Inter, pronto l’assalto nerazzurro al portiere del Tottenham per il dopo Sommer. Una selezione di notizie su Palladino lancia. Argomenti discussi: La cura Lotito contro lo sciopero del tifo: per Lazio-Atalanta biglietti a scuole, amici e parenti. Atalanta-Udinese, clamorosa frecciata di Palladino a Conte: C'è chi si lamenta...Il tecnico dell'Atalanta, Raffaele Palladino, ha commentato i troppi impegni con chiaro riferimento alla lamentela di Conte. areanapoli.it Atalanta, Palladino a DAZN: Potevamo crollare sullo 0-2, complimenti ai miei ragazzi per la reazioneEcco le dichiarazioni di mister Raffaele Palladino dopo il match pareggiato contro l'Udinese ai microfoni di DAZN: Al di là dei numeri, voglio ringraziare pubblicamente i miei ragazzi per quello che ... msn.com