Lang lancia ancora una frecciata a Conte | Al Galatasaray sono apprezzato dalla gente e dall'allenatore

Da fanpage.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lang critica nuovamente Conte dopo la vittoria del Galatasaray contro la Juventus, affermando che all’interno del club turco si sente il calore dei tifosi e del tecnico. La sua dichiarazione arriva a pochi giorni dalla partita, durante la quale ha sottolineato la differenza di atmosfera rispetto a quella vissuta in Italia. Durante l’intervista, ha anche detto che i tifosi del Galatasaray sono molto più coinvolti e presenti rispetto a quelli delle squadre italiane.

Lang lancia ancora una frecciata a Conte dopo la roboante vittoria del Galatasaray sulla Juventus in Champions League: "Qui sento l'amore della gente, della società e soprattutto dell'allenatore. Ho bisogno di essere apprezzato".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Lang, subito la frecciata a Conte: “Al Galatasaray ho un allenatore che mi dà fiducia”Noa Lang ha lanciato una frecciatina a Conte dopo aver segnato una doppietta nella vittoria del Galatasaray contro la Juventus, sottolineando di sentirsi supportato dall’allenatore turco.

Il fastidio di Conte: “Noi non abbiamo informazioni. Chiedete al dottore, io faccio l’allenatore”Antonio Conte, prima di Napoli-Sassuolo, ha espresso chiaramente la sua posizione riguardo alla mancanza di informazioni, invitando a rivolgersi al medico.

