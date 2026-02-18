Lang lancia ancora una frecciata a Conte | Al Galatasaray sono apprezzato dalla gente e dall'allenatore

Lang lancia ancora una frecciata a Conte dopo la roboante vittoria del Galatasaray sulla Juventus in Champions League: "Qui sento l'amore della gente, della società e soprattutto dell'allenatore. Ho bisogno di essere apprezzato". Noa Lang ha lanciato una frecciatina a Conte dopo aver segnato una doppietta nella vittoria del Galatasaray contro la Juventus, sottolineando di sentirsi supportato dall'allenatore turco. Il fastidio di Conte: "Noi non abbiamo informazioni. Chiedete al dottore, io faccio l'allenatore" Antonio Conte, prima di Napoli-Sassuolo, ha espresso chiaramente la sua posizione riguardo alla mancanza di informazioni, invitando a rivolgersi al medico. Galatasaray-Juventus 5-2 - Triplice fischio, disfatta bianconera. Ora al ritorno servirà un miracolo. Asics lancia la Superblast 3. Lang si presenta e lancia la sfida, al Napoli per vincere ancora La prima parola che ho imparato in italiano è stanco. L'ho detta dopo il mio primo allenamento al Napoli. Qui si fa tanto lavoro, tanta corsa, ma penso che sia giusto per uscire dalla comfort zone. Noa Lang trascina il Galatasaray con una doppietta contro la Juve e firma il momentaneo 3-2 Nel post gara l'ex Napoli lancia il messaggio: "Non così a Napoli Ho bisogno di apprezzamento"