Dopo la partita tra Juventus e Napoli, Antonio Conte ha nuovamente citato il calendario e gli infortuni come cause delle difficoltà della sua squadra. Questa posizione ha suscitato critiche, tra cui quella di Fabrizio Biasin, che ha commentato le affermazioni dell’ex allenatore dell’Inter, ritenendole una critica pesante e poco fondata. La discussione si inserisce nel continuo confronto tra le opinioni sulla gestione e le responsabilità delle prestazioni sportive.

Inter News 24 Conte nel post partita di Juventus Napoli ha tirato in ballo un’altra volta calendario ed infortuni, Fabrizio Biasin ha criticato così le sue parole!. L’eco della sfida tra Juventus e Napoli non si spegne con il triplice fischio finale dell’Allianz Stadium. Il netto 3-0 subito dagli azzurri ha lasciato strascichi non solo in classifica, ma soprattutto nel dibattito mediatico, acceso dalle dichiarazioni post-partita di Antonio Conte. Il tecnico salentino, noto per la sua comunicazione schietta e spesso controcorrente, ha rilasciato commenti che non sono passati inosservati, scatenando la pronta reazione di addetti ai lavori e opinionisti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conte si lamenta, chiama in causa calendario ed infortuni: arriva una critica pesante all’ex Inter

Leggi anche: Conte chiama guerrieri i calciatori del Napoli che poi si fermano sempre per infortuni muscolari (Corbo)

Preparazione pesante o campi poco adeguati? La verità è che il Napoli non ha capito la causa di tanti infortuni(Corbo)Il Napoli si trova ad affrontare una serie di infortuni che compromettono la sua preparazione.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Conte si lamenta: gara persa, infortunio per Lang e dubbi sul mercato!.

Champions, Conte si lamenta anche del Qarabag e sbotta: Hanno sei punti. Sento solo critiche, diamo fastidioLa Champions è un mondo a parte, il Qarabag ha 6 punti. Non scordiamoci che sono squadre che partecipano a campionati dove non c’è un grande impegno come in Italia, Spagna, Germania o Inghilterra. ilfattoquotidiano.it

Non siamo rodati come altri. Spesi 150 milioni totali, non 60 a calciatore: il Napoli è primo, ma Conte si lamenta del mercatoNoi non siamo rodati come gli altri per fare una stagione con i diversi impegni come la Champions, la Coppa Italia e la Supercoppa. Nulla, anche dopo quattro vittorie su quattro e primo posto in ... ilfattoquotidiano.it

La frecciata di Chivu a Conte è piuttosto chiara: BASTA lamentarsi per il calendario "Anche le altre in Europa giocano ogni tre giorni e nessuno si lamenta" State dalla parte di Chivu o di Conte - facebook.com facebook