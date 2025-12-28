Palio di Buti conto alla rovescia | ecco il calendario degli eventi

Buti (Pisa), 28 dicembre 2025 – Mancano 20 giorni al palio di Buti, l’appuntamento più atteso all’ombra dei Monti Pisani. Come da tradizione, la domenica successiva a sant’Antonio Abate, si celebra la corsa di cavalli più celebre della provincia. L’appuntamento è quindi il 18 gennaio 2026, preceduto dalla cena itinerante durante la quale, passeggiando attraverso i rioni delle contrade di Buti, si possono assaggiare i vecchi piatti della tradizione in attesa del palio. Protagonisti i sapori tipici locali come la bruschetta all’olio novo, il cinghiale, la trippa alla butese, il peposo con fagioli, i maccheroni alla castellana e per finire i frati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

