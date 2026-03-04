La Città Metropolitana ha pubblicato ufficialmente il bando rivolto a 97 Comuni per la definizione del calendario unico degli spettacoli ed eventi del 2026. Da oggi si avviano le procedure per raccogliere le proposte e pianificare le iniziative che si svolgeranno nei vari territori durante l’anno prossimo. La fase di raccolta delle candidature è appena iniziata e durerà fino a quando saranno completate tutte le verifiche amministrative.

In pubblicazione l’avviso pubblico della Città metropolitana di Reggio Calabria rivolto ai Comuni del territorio per gli eventi di spettacolo “Stiamo procedendo speditamente con tutti i procedimenti al fine di concludere in tempi brevissimi e realizzare al più presto un calendario di eventi annuale unico a livello metropolitano”. Sono tante le tipologie di spettacolo previste nell’elenco degli eventi della Città metropolitana di cui sono già state acquisite le proposte artistiche, dalla musica pop, rock o leggera, alla folk e tradizionale. Ma non mancherà per i Comuni la possibilità di scegliere canto gospel, o spettacoli di jazz e blues o ancora spettacoli teatrali, dalle commedie, alle tragedie, a spettacoli comici e di cabaret. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Pronto il calendario unico degli eventi 2026Rappresenterà una guida, un vademecum, da consultare per cogliere e scegliere quali spazi ludici o culturali a cui destinare il proprio tempo libero.

Metrocity, Conia: ‘Verso il calendario unico metropolitano degli spettacoli ed eventi 2026’In pubblicazione l’avviso pubblico della Città Metropolitana di Reggio Calabria rivolto ai 97 Comuni del territorio per gli eventi di spettacolo ... citynow.it

Calendario unico degli eventi 2026, avviso apertoAnche per il 2026 l’amministrazione comunale intende creare un Calendario unico degli eventi. A questo scopo ha emesso un avviso pubblico per invitare tutti gli organizzatori di iniziative sul ... lanazione.it

